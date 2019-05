"No trato con empleados", dice Noroña a trabajador de Twitter

Agencias

México.- El diputado Gerardo Fernández Noroña volvió a causar polémica luego de decirle a una persona que no trata con empleados, durante una protesta en las oficias de Twitter.

“Vengo a hacer una protesta, si a ti no te gusta porque eres un empleado que piensa que le van a descontar de tu salario entonces no te pongas como si fueras el dueño, eres un empleado. Cuando venga el dueño, me avisas, yo no trato con empleados”, se puede ver en un video que circula en redes.

#Noroña @fernandeznorona Siempre acusa de clasistas a quienes lo increpan con fundamentos y argumentos válidos. Pero, ¿no es clasismo tratar de denigrar a un "empleado" porque no se trata del dueño? "no trato con empleados". Das asco #LadyPeje pic.twitter.com/lvbU8bf6Nk — NoMeLlamoJavier🇲🇽 (@AndoChido_) 21 de mayo de 2019

Ayer, Gerardo Fernández Noroña realizó una protesta en las oficinas de Twitter en la Ciudad de México, ubicada en Montes Urales 424, luego de que fue bloqueada su cuenta en la red social.

“La censura en Twitter ha alcanzado niveles francamente monstruosos”, posteó el legislador del Partido del Trabajo (PT) en su perfil de Facebook.

“Compartí en la red unos cuantos teléfonos con esos mensajes y Twitter suspendió mi cuenta. A pesar de que en la propia red dieron a conocer mi teléfono para que se me hostilizara”, agregó.

Fernández Noroña ha protagonizado cruces de acusaciones con usuarios de la red social que critican al gobierno federal, entre ellos el expanista Javier Lozano, quien en la pasada elección respaldó al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.