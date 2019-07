No vamos a ceder en nada: AMLO

Claudia Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cederá a presiones y su Gobierno seguirá entregando los apoyos de manera directa, sin intermediarios ni organizaciones, a los grupos más vulnerables del País.

En conferencia de prensa en la que se presentó un reporte del programa federal de reparto de fertilizantes en el Estado de Guerrero, el Mandatario admitió que esta nueva política, como otras acciones de su gestión, genera inconformidad, pues se deja fuera a organizaciones, pero se mantendrá.

"Las inconformidades que existen básicamente es por eso, porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones. Es que era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales y se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción", sostuvo.

"Líderes con sus camionetas de lujo, cinto piteado, sombrero tejano, camisa de cuadro de marca, por eso hay alguna inconformidad, pero tienen que irse acostumbrando, nosotros no vamos a permitir esto, se acabó el moche, el piquete de ojo, el apoyo va a ser directo".

López Obrador aseguró tener la conciencia tranquila, porque en esta Administración se está dando preferencia a los más pobres del País y "como nunca" están llegando los apoyos a las comunidades marginadas.

"Eso me da mucha tranquilidad moral, espiritual", afirmó, "puedo demostrar, con datos, que los más beneficiados de nuestro Gobierno son los pobres, ya no es como antes, que los más beneficiados eran los potentados, que el Gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, ahora está al servicio del pueblo y en especial de los más humildes".

El político tabasqueño aseguró que ni con bloqueos o protestas, o las "amenazas más atrevidas", dejará de aplicar esta política.



"Si hay problema por bloqueos, inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo si nos entregan tantas toneladas de fertilizantes. Ahórrense el tiempo, porque no vamos a ceder", advirtió.

"Todo el que quiera sacar raja, provecho, robar, no tiene cabida, se terminó la corrupción, entonces que se vaya entendiendo. Y pueden ser las amenazas más atrevidas, si no hay justicia no se atiende. Nosotros fuimos opositores y fuimos rebeldes, con causa".

A pregunta expresa, el Presidente puntualizó que no se refiere en particular a las organizaciones campesinas, que en el caso del fertilizante han exigido la entrega del insumo, sino a agrupaciones sindicales y de la sociedad civil.

"Lo digo en general, porque esto tenía que ver con potentados que están acostumbrados a no pagar impuestos, a recibir créditos y no pagarlos, potentados del sector económico o político que cometían fraude y gozaban de impunidad, integrantes de la llamada sociedad civil que recibían apoyos del Gobierno, no pagaban impuestos, eran beneficiados con deducciones para financiar actividades de cualquier tipo", explicó.

"Líderes campesinos, lo mismo, que actuaban como intermediarios, si acaso, repartían a la gente despensas y ellos se quedaban con los beneficios. Dirigentes sindicales que además de lo establecido en el contrato colectivo recibían recursos adicionales del Gobierno, gastos extras. Todo eso se acaba, se termina".

No obstante, consideró que las organizaciones que han manifestado su inconformidad con esta nueva manera de entregar los apoyos gubernamentales son pocas, porque el cambio se está atendiendo.

"Eso genera desajustes, algunas inconformidades, pero también, siendo realistas, han sido muy pocas y se han portado muy bien todos, porque es de sabios cambiar de opinión y muchos están entendiendo que es otra realidad", aseveró.