En una serie coordinada de acciones, el crimen organizado sembró el caos en varios puntos de Tabasco durante la noche del viernes, 22 de diciembre.

Informes locales confirman al menos cinco sitios donde delincuentes incendiaron vehículos de carga y particulares. Las autoridades reportaron persecuciones y balaceras en accesos a la ciudad, mientras que el Ejército y la Guardia Nacional desplegaron medidas de seguridad que, hasta pasadas la medianoche, no lograron controlar la situación.

Fuentes castrenses revelaron que al menos 12 vehículos fueron incendiados y se registraron nueve balaceras.

Las carreteras Villahermosa-Cárdenas, Villahermosa-Nacajuca y Villahermosa-Frontera fueron cerradas como medida preventiva. En medio de la emergencia, las redes sociales se inundaron de reportes ciudadanos, instando a la población a permanecer en sus hogares.

Aunque de manera oficial aún no se ha proporcionado un saldo de víctimas, se informó sobre hechos de violencia en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, donde se especula que tuvo lugar un motín.

Videos en redes sociales capturaron el sonido de detonaciones dentro del centro penitenciario. Simultáneamente, se reportaron quemas de vehículos en los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.

La situación sigue siendo fluida mientras las autoridades trabajan para restaurar el orden.

El primer hecho que sacudió a la ciudad fue una balacera en la zona del Campestre, en Tabasco 2000, donde se habló de un atentado contra el Secretario de Seguridad, Hernández Bermúdez.

Sin embargo, fue el propio funcionario quien desmintió dicha versión.

En entrevista con medios locales, afirmó que se trató de un conflicto entre automovilistas.