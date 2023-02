Norma Piña preside la Suprema Corte por mí: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña desempeña su cargo gracias a él.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario acusó que aunque no confía en la Corte, es de vital importancia la separación de poderes.

Por otro lado, López Obrador aduló su administración al decir que México vive un ‘momento extraordinario’, en los que hay separación de poderes y no los tiempos en donde el mandatario en turno elegía y quitaba a los funcionarios.