Nuevo León pretende clausurar refinería Cadereyta por contaminación

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León intentó clausurar la Refinería de Pemex en Cadereyta, luego de que esta registrara intensas emisiones por la noche, lo cual generó una visible contaminación.

Sin embargo, Félix Arratia, titular de la dependencia, explicó la noche de este domingo que no pudieron concretar la sanción porque el personal de la petrolera alegó que era día de asueto, que no había personal para recibir la notificación y por la presencia de los militares que resguardan las instalaciones.

Arratia destacó que podrían concretar la clausura durante la semana, con miras a inspeccionar la planta y ordenar corregir problemáticas.

El personal estatal acudió luego de que la Refinería emitió a plena luz del día una densa columna de humo amarillo, color característico del azufre, y otra negra; ambas fueron evidenciadas desde las 13:00 horas por testigos.

La Secretaría también señaló que ha detectado un aumento de las emisiones de la planta a partir de las 20:00 horas.

Se intentó colocar un exhorto en la caseta de la planta, pero no fue permitido por personal de vigilancia, por lo que el documento quedó en una de las luminarias ubicada frente a la fachada de las instalaciones petroleras.

La Secretaría reportó ayer que la Refinería produce más del 90 por ciento del dióxido de azufre de la zona metropolitana y que genera las partículas PM2.5, las más dañinas para la salud y que incrementan el riesgo de tener infartos, derrames cerebrales, cáncer y más males.

El Gobernador Samuel García, quien el viernes criticó a los sampetrinos que demandan acciones ambientales contra la Refinería, salió a descartar que defienda a la planta y prometió sanciones fuertes por el incidente de ayer.

El mandatario estatal dijo que de acuerdo con el reporte dado por Pemex, las emisiones contaminantes de la Refinería fueron originadas porque fallaron unos compresores.

Mediante un mensaje, García aseguró que no va a defender fuentes de contaminación.

"Yo nunca he estado, ni voy a defender fuentes de contaminación, al contrario, soy un convencido de apoyar la energía renovable y desde que soy diputado he sido un férreo defensor del medio ambiente y he peleado con muchas de sus fuentes, principalmente la Refinería", expresó.