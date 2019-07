Nuevo libro de AMLO, “La economía moral” saldrá en diciembre

Isabella González

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador prevé tener su libro 'La Economía Moral' para el 1 de diciembre.

En el texto, afirmó, va a definir el nuevo modelo económico que está implementando en el País.

"Estoy ya escribiendo un libro donde voy a dar respuesta a todas las interrogantes y a definir el nuevo modelo, como dirían los tecnócratas, el nuevo paradigma, se va a llamar el libro, así con música y alegría, 'la economía moral', yo espero que esté para el día primero de diciembre, al cumplir un año, para tener las experiencias, resultados y hacer una evaluación sobre el nuevo modelo", planteó.

El anuncio de la fecha en que espera tener su libro lo hizo al criticar al Financial Times, periódico al que, dijo, le falta autocrítica.

"Lo relacionado con el Financial Times tiene que ver más que nada con la falta de autocrítica de parte del periódico porque se impulsó mucho el modelo económico neoliberal que resultó un fracaso, se hizo propaganda a favor de las llamadas reformas estructurales, en particular de la llamada reforma energética y los resultados han sido desastrosos para México y el Financial Times no ha hecho una revisión del asunto, al contrario, recientemente pronosticó de que iba a entrar en recesión nuestra economía, respetamos a todos los medios pero vamos a ejercer nuestro derecho de réplica", indicó.