Personas desaparecidas tras ciclón en Oaxaca serán buscadas por caninos

El secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval informó que se desplegarán cinco binomios caninos para buscar a las personas desaparecidas tras el paso del ciclón “Agatha” en Oaxaca.

Por medio de una videollamada desde Huatulco, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el alto mando castrense dijo que se desplegaron cinco binomios caninos, dos en San Juan Ozolotepec y tres en Santiago Xanica, pues hasta el momento no ha habido resultados positivos en la localización.

Agatha made history as the strongest hurricane to come ashore in May when it made landfall Monday in southern Mexico. The governor of Mexico's Oaxaca state said Tuesday at least 11 people were killed by flooding and landslides caused by the storm. https://t.co/OJmpXIlRzi pic.twitter.com/Kr0rDpmYxb