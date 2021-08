Oaxaca: dejan libre a ex líder juvenil del PRI, vinculado al Caso Ivanna Mingo

OAXACA.-La juez Martha Santiago Sánchez resolvió no vincular a proceso al ex líder juvenil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo Delgado Cervantes, por el delito de destrucción, alteración y desaparición de evidencias en el caso de la muerte de la joven Silvia Ivanna Mingo López.

En audiencia celebrada el pasado viernes 27 de agosto de 2021, denunció la familia, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no presentó las prueba suficientes que acreditan los delitos que se le imputan porque no exhibió los videos completos de cómo ocurrieron los hechos desde el accidente hasta que la víctima es llevada al Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso".

El 18 de octubre de 2018 Alfredo Delgado – quien conducía en estado de ebriedad – impactó su camioneta Jeep entre las 2:58 horas y, horas después, a causa del accidente automovilístico, falleció Ivanna Mingo de 26 años de edad, quien era su pareja.

Los videos que ha mostrado públicamente la familia de la joven, muestran que el ex dirigente de la Red de Jóvenes del PRI, habría ocultado su cuerpo por más de tres horas sin permitir que recibiera atención médica pese a que aún se encontraba con vida. Es decir, pasaron más de tres horas para que la llevara al hospital y abandonara su cuerpo en la entrada y el vehículo que conducía.

En un principio la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) únicamente inició una carpeta por el delito de homicidio culposo y rechazó investigar la alteración de las evidencias en la que habría incurrido el ex líder juvenil del PRI y su madre Rebeca Leticia Cervantes, quien entonces se desempeñaba como delegada estatal del Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sin embargo, tras las protestas de la familia, la Fiscalía inició una carpeta de investigación contra Alfredo Delgado por el delito de destrucción, alteración y desaparición de evidencias del accidente, el cual está asentado en la causa penal 843/2019; pero no imputa a la ex funcionaria federal Rebeca Cervantes por su participación en estos hechos.

La familia denunció que el Ministerio Público de la FGEO exhibió los videos incompletos de los hechos. En la audiencia del pasado viernes mostró ante el Juez una videograbación en la que se ve que Alfredo Delgado desciende del vehículo, lo rodea y ve a la joven Ivanna Mingo y se vuelve a subir a la Jeep.

Además, está el video del Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso" en donde se muestra que más de tres horas después de ocurrido el accidente, a la ex delegada de la Profeco, Rebeca Cervantes, conduce la camioneta Jeep con el cuerpo de Ivanna Mingo; mientras que Alfredo Delgado llega caminando. Después, los dos gritan al guardia de seguridad del hospital que necesita una camilla porque llevan a una persona herida.

"Pero el Ministerio Público no mostró la continuación del video donde se ve que Alfredo Delgado arranca y huye del lugar de los hechos", expresó la familia.

También señaló que la Juez no tomó en cuenta que el accidente fue a las 2:58 horas de la madrugada del 21 de octubre de 2018 y que se presentaron al hospital general prácticamente cuatro horas después del accidente.

A esto se suma que la autopsia reveló que la joven Ivanna Mingo murió alrededor de las 5:00 horas de la mañana de ese 21 de octubre, "por lo que prácticamente la dejaron morir sin recibir atención médica de inmediato".

"Porque la justicia no toma en cuenta esas tres horas en la vida de Ivanna. ¿Qué pasó de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana con el cuerpo de Ivanna? ¿Qué pasó en esas tres horas?", expresó, tras acusar que primero Alfredo Delgado alteró la evidencia y ahora el Ministerio Público alteró las pruebas para favorecerlo: "tal pareciera que no hay ley para esas tres horas que desapareció Ivanna".

La familia adelantó que apelará la decisión de la Juez Martha Santiago Sánchez en la que determinó no vincular a proceso al ex líder juvenil del PRI, por lo que el proceso judicial contra Alfredo Delgado no ha concluido y continuará su curso.

