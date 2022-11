Omar Fayad se destapa como presidenciable del PRI rumbo al 2024

Al considerar un atropello de la dirigencia nacional del PRI su pretensión de imponer a sus candidatos en Hidalgo al Consejo Político Nacional, el exgobernador Omar Fayad decidió reaparecer políticamente y anunció que encabezará una planilla de los priistas en Hidalgo para competir en las elecciones de la próxima semana, además de que buscará la dirigencia nacional del partido y después la Presidencia de la República en 2024.

El exmandatario estatal reveló que aunque no pensaba hacerlo, se inscribió al proceso de renovación del Consejo Político Nacional porque sin consultar a la militancia, la dirigencia del PRI nombró una comisión para la elección de la planilla del Consejo Político con gente cercana a la secretaria, Carolina Viggiano.

"Por eso me registré, porque yo les voy a demostrar que no me ganan en tierra. Quedé con ellos de que si todo marchaba bien aquí estaríamos en paz. Ellos lanzan esta planilla, pues abren la guerra, y si abren la guerra, pues yo ya me inscribí con mi propia planilla con la que les voy a ganar la próxima semana de elección, no tengan duda" , advirtió.

"Lo que nos hicieron en la candidatura a gobernador [de Hidalgo], que registraron a nuestra candidata Carolina Viggiano por el PAN no nos los vuelven a hacer" , advirtió, al señalar que ese fue uno de los errores que los llevó a la derrota electoral, pues aunque las dirigencias nacional y estatal del PAN apoyaron, a la militancia blanquiazul no le gustó la candidata y no la apoyaron.