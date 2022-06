La seguridad de periodistas, la desinformación, el rol de las plataformas de internet y la viabilidad económica de los medios de comunicación son una realidad que acompañan al Día de la Libertad de Expresión conmemorado este 7 de junio en México. Con este motivo el pasado 3 de junio durante la Conferencia anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizada por la UNESCO, la ONU y el Gobierno de Uruguay destacó temas sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

El pasado viernes, se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la intención de recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de los periodistas, además que es un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y la ética profesional.

El último documento de debate del Informe sobre Tendencias Mundiales de la UNESCO “Threats that Silence: Trends in the Safety of Journalists”, destaca como la vigilancia y la piratería informática están poniendo en peligro al periodismo.

ONU Libertad de Prensa y el asedio digital en México [Foto: Twitter @ONU]

Los recientes actos ocurridos en diferentes partes del mundo en contra de los periodistas de investigación ha provocado que se manifieste una serie de denuncias y ha llevado a los expertos en derechos humanos de la ONU a pedir una moratoria mundial temporal en la venta y transferencia de tecnología de vigilancia.

Expertos temen que estos métodos de vigilancia puedan poner al descubierto la información recopilada por los periodistas, incluida la de los denunciantes, lo cual estaría violando el principio de protección de las fuentes, que se considera universalmente un requisito previo para la libertad de los medios de comunicación y está consagrado en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La vigilancia puede poner al descubierto la información recopilada por los periodistas de investigación, la cual puede perjudicar su seguridad al revelar información privada sensible que podría ser utilizada para acosarlos judicialmente y/o atacarlos arbitrariamente.

Método de vigilancia

Existe una creciente presión mundial que impulsa a una mayor transparencia en cuanto al método que las empresas de Internet usan para explotar los datos de los ciudadanos. Entre estos destaca el uso de inteligencia artificial, modelos predictivos, que permiten la amplificación y distribución de la desinformación junto con una pizca de odio.

Esto se subrayó en la Declaración de Windhoek+30, que pide a las empresas tecnológicas que “trabajen para garantizar la transparencia en relación con sus sistemas humanos y automatizados”.

ONU: Libertad de Prensa y el asedio digital en México [Foto: Pixabay]

Asedio digital y protección a los periodistas

La Relatora Especial de la ONU mencionó sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión presentó en mayo de 2019 conclusiones y preocupaciones sobre la vigilancia y los derechos humanos, señalando que “se ha demostrado que la vigilancia de las personas (a menudo periodistas, activistas, figuras de la oposición, críticos y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión) conduce a detenciones arbitrarias, a veces a la tortura y posiblemente a ejecuciones extrajudiciales”.

Durante los años 2011 y 2021, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) registró docenas de incidentes de periodistas atacados por programas espía.

Este hallazgo se vio respaldado por las revelaciones por parte de organizaciones de periodismo de investigación y verificación de hechos sobre cientos de periodistas que habían sido seleccionados como objetivo.

1993 inicio de la historia y objetivos de la libertad de prensa

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO.

¿Por qué se eligió esa fecha? El 3 de mayo se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia.

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" , según lo establecido por la artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental.

Motivos de celebrar

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional.

- Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa.

- Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo.

- Defender a los medios de comunicación de los atentados contra su independencia.

- Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Día de la Libertad de Expresión en México

Este martes se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México, dicha fecha se instauró en 1951 celebrándose a partir de ese año, todos los 7 de junio.

Cuando los editores de periódicos del presidente de la República Miguel Alemán Valdés instituyeron este día. Sin embargo, la lucha por la defensa de este derecho ha sido promovida en innumerables ocasiones en el país.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, básico y necesario que está establecido en la Constitución Mexicana en los artículos 6 y 7; o en la Declaración de los Derechos Humanos en el capítulo 19.