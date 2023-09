Oposición acusa a AMLO de misoginia política en festejos patrios

Diputados de la Oposición llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a rectificar sus actos de misoginia e invite a los festejos de las fiestas patrias a las mujeres que encabezan los Poderes Legislativo y Judicial.

El Presidente manifestó que no serían invitadas las titulares de ambos poderes, porque tiene diferencias con ellas.

Es relevante destacar que, por primera vez en la historia, mujeres ocupan de manera simultánea cargos en ambos poderes.

La Ministra Norma Piña preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que presiden la Cámara de Diputados y el Senado, la priista Marcela Guerra y la morenista Ana Lilia Rivera, respectivamente.

El diputado del PAN Mario Riestra, acusó que la actitud del Presidente es un acto de misoginia, porque no acepta estar a la par de las mujeres.

‘El Poder Ejecutivo está a la par del Poder Legislativo y Judicial, no está por encima de ellos, son iguales, así es que, teniendo unas horas previas al desarrollo del Grito de Independencia y del desfile, el llamado es a que corrija este error el Presidente de la República’.

Advirtió que es un error del titular del Ejecutivo no invitar a la ceremonia del Grito de Independencia y al Desfile Militar a las cabezas de los otros dos Poderes de la Unión.

‘Esto ahonda en la polarización del país e implica el fracaso del diálogo, de la posibilidad de construir consensos, de encontrar coincidencias e incluso la capacidad de ser empáticos y escuchar las posiciones que difieran con la de otros, la buena política’.