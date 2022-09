El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "de manera vulgar" se distorsionó su propuesta para buscar la paz en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y lo pusieron del lado de Rusia.

Mykhailo Mykhailovych Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuestionó el plan de paz del presidente López Obrador pues señaló que la propuesta del presidente mexicano beneficia al gobierno ruso.

"Peacemakers" who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your "plan" is a 🇷🇺 plan.