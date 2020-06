Comisiones suspenden discusión sobre candado a patentes farmacéuticas

Mayolo López

Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Economía, Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron suspender la sesión donde se discutiría un candado que beneficiaría a las farmacéuticas para preservar sus patentes, impulsado por Morena.

"Las condiciones no están para dictaminar, es un tema que nos está pidiendo Morena, tiempo procesar su posicionamiento, no quiero entrar en dimes y diretes, no es mi papel", señaló el presidente de la Comisión de Economía, el panista Gustavo Madero.

De acuerdo con el senador panista Damián Zepeda -involucrado en la elaboración de los dictámenes- la bancada mayoritaria favorecería a las grandes farmacéuticas al incorporar un candado que da una garantía de preservación de sus patentes de entre tres y ocho años más.

La Ley de Protección a la Innovación Industrial, es una de las cinco leyes que serán revisadas el lunes durante un periodo extraordinario de sesiones con miras a la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio.

Horas antes el secretario general del PRD, Ángel Ávila, advirtió que el "bloque de contención" del que forma parte su partido se levantaría de la mesa de negociación de las leyes reglamentarias del T-MEC si la mayoría en el Senado insiste en darle prioridad a las farmacéuticas transnacionales.

El perredista advirtió que aumentar a 28 años las patentes para la producción de medicamentos genéricos en el País, dejaría a las y los mexicanos sin la posibilidad de tener medicinas de bajo costo.

Además, sostuvo, deja en desventaja a la industria farmacéutica nacional.

"Otra vez el Bloque de Contención del que forma parte del @PRDMexico frena la intentona del grupo mayoritario encabezado por Morena que pretende darle prioridad a las farmacéuticas transnacionales sobre las nacionales para aumentar a 28 años las patentes para la producción de medicamentos genéticos en nuestro País", escribió en Twitter.

Ávila consideró que lo anterior es una muestra de que la mayoría en el Senado sólo sigue la línea que marcan los intereses extranjeros.

"Morena vuelve a mentir, no piensa en los pobres, no piensa en la salud, sólo está siguiendo la línea que le marcan los intereses pues como @lopezobrador_ realizara una visita de Estado a EEUU seguramente también quiere informar que México le seguirá comprando medicamentos de alto costo"

El dirigente perredista demandó al grupo mayoritario que recapacite, pues de lo contrario el llamado bloque conformado por partidos de Oposición se levantará de la mesa de negociación.

"Si Morena sigue sin recapacitar el Bloque se volverá a levantar de la mesa. Ya basta de que con una falsa mayoría y la urgencia por aprobar las 5 Leyes Reglamentaria del T-MEC se condene a la población a no poder tener acceso a medicamentos genéricos. La Ley de Protección e Innovación Industrial debe velar por el beneficio nacional", insistió.

REFORMA publicó que previo a la sesión de la Comisión Permanente, este domingo, Morena perfilaba introducir de último momento un candado que beneficiará a las farmacéuticas para preservar entre tres y ocho años más sus patentes, lo que perjudicaría a los consumidores de medicamentos genéricos.