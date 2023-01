Opositores rechazan a GN en el Metro porque quieren más accidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los opositores rechazan la presencia de la Guardia Nacional porque quieren que haya más accidentes en el Metro de la Ciudad de México.

Asimismo, señaló que las organizaciones de derechos humanos que han rechazado la presencia de los elementos son “achichincles” de una banda de malhechores que se frotan las manos para que le vaya mal a la gente.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que se envió a la Guardia Nacional a las instalaciones del metro para proteger a la gente, porque no descarta que los accidentes puedan ser provocados.

"¿Qué tal que si sean actos provocados y lo que quieren es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar porque van a decir que estamos militarizando al país vamos estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y se violaron todos los derechos humanos?", dijo.

También apuntó que las organizaciones fueron creadas durante el periodo de mayor corrupción en la historia de México.

"Era cooptar, comprar lealtades, conciencias, era `maiziar´, como se dice antes en los tiempos de Porfirio Díaz, periodistas, a intelectuales, a miembros de la llamada sociedad civil, a organismos supuestamente defensores de derechos humanos, a seudoambientalistas, etcétera, etcétera, entonces es una red de componendas, complicidades, una banda de malhechores”, agregó

López Obrador manifestó que la presencia de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro de la Ciudad de México es para proteger a la gente y no importa señaló, que lo critiquen.

"La Guardia Nacional es para proteger a la gente, no le hace que nos critiquen", comentó en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal tenía cuidado en ciertos aspectos de la capital, entre ellos, motines en reclusorios.