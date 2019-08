Ordenan buscar 'niños fantasma' en estancias infantiles

Rolando Herrera

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La Secretaría de Bienestar deberá realizar una búsqueda exhaustiva a fin de localizar y entregar a un particular la supuesta lista de "niños fantasma" que tenían las estancias infantiles, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).



La nueva búsqueda, expuso la comisionada ponente Patricia Kurczyn, deberá llevarla a cabo en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, en la Unidad de Coordinación de Delegaciones y en las Delegaciones de la Secretaría en las Entidades Federativas.



Al exponer al caso ante sus compañeros, Kurczyn señaló que la Secretaría, al atender la solicitud de información, declaró que, tras realizar una búsqueda en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, no había encontrado ninguna información relacionada con lo requerido, por lo que la declaró inexistente.



Sin embargo, explicó la comisionada, la dependencia no cumplió con el principio de exhaustividad que establece la ley, pues no buscó en otras áreas que por las atribuciones que cumplen pueden tener en sus archivos los datos solicitados.



"En ese sentido se concluyó que si bien el sujeto obligado realizó la búsqueda de la información en una unidad administrativa competente para conocer de lo solicitado, lo cierto es que éste fue omiso", enfatizó.

Kurczyn recordó que la propia Secretaría informó de la supuesta existencia de alrededor de 97 mil "niños fantasma", esto es, niños que estaban dados de alta en las estancias infantiles, pero que en realidad no existían.

Esa información fue dada a conocer para justificar la cancelación del otorgamiento de las ayudas económicas a las estancias y transferirlo a los padres de familia.



En una solicitud anterior, dijo la comisionada, la Secretaría informó que derivado de una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, la Delegación de Bienestar en el estado de Nayarit había detectado a un "niño fantasma" en el ejercicio de 2018, proporcionando el nombre de la estancia infantil y su ubicación.