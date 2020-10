México: Osorio Chong, extitular de Segob con Peña, defiende a Salvador Cienfuegos

Ciudad de México.- El extitular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, defendió la trayectoria de Salvador Cienfuegos, de quien dijo no tener evidencia para dudar sobre su gestión mientras estuvo al frente de la Sedena.

"Lo digo con toda pulcritud y directo; era reconocido por propios y extraños. Fue condecorado por el Pentágono, por el Departamento de Justicia de Seguridad de Estados Unidos, o sea, por el Ejército", reiteró Osorio Chog al defender a Salvador Cienfuegos.

Salvador Cienfuegos, General en retiro y extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, por tener presuntos vínculos con grupos criminales.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, iniciada en 2019, Cienfuegos Zepeda actuó junto con otras personas y era conocido como "El Padrino" o Zepeda. Habría conspirado de manera intencional para manufacturar, importar y distribuir drogas en Estados Unidos entre 2015 y 2017.

Osorio Chong mencionó que Salvador Cienfuegos "fue un hombre muy comprometido, siempre actuó con honestidad y con ganas de que se resolviera el tema de seguridad", indicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado se dijo sorprendido por la detención del extitular de la Sedena y señaló que el exfuncionario no actuaba solo al frente de la Sedena, pues existía coordinación con otras dependencias, por lo que consideró que era casi imposible no conocer cuáles eran sus actividades.

La respuesta del ex titular de la Segob provocó diversas reacciones en redes sociales, incluso fue tendencia.

A mí me sorprende porque a Osorio Chong aún no lo han invitado a Disneyland con el pretexto de develar una placa al lado de las más grandes ratas de la historia Mickey Mouse y Ratatouille, para después cerrar la hermosa velada en alguna cárcel cercana al evento no vaya a correr!!

Hoy en la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirá a Estados Unidos conocer las complicidades del General Salvador Cienfuegos para que con esa información la FGR pueda abrir una investigación.

"Se habla de pruebas, tanto en el caso de García Luna como del General Cienfuegos, de muchísimas llamadas, incluso de videos. Vamos a ver qué es lo que hay sobre esto. Vamos a solicitar nosotros al Gobierno de Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas", comentó López Obrador.