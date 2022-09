Padre de alcalde amaga con cuchillo a empleado por clausurar su taquería

Por medio de un video Mauricio Tabe Echartea, alcalde de la Miguel Hidalgo pidió "disculpas públicas" luego de que su padre amagó con un cuchillo a un empleado del Invea.

"Me sorprendió lo que vi, nunca lo había visto así", dice Tabe.

Esto luego de que en redes sociales se hizo viral un metraje donde se ve a don Eraki, amenazando a un inspector fuera de su taquería.

El mensaje de más de un minuto explica que no justifica las acciones de su padre, pero cuando

Además, aseguró que hay una campaña de calumnias y mentiras

"es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles, es falso que yo esté en el negocio.