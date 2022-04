Padre de Debanhi asegura a MafianTV que los nuevos videos son "truqueados"

Tras la nueva evidencia presentada el día de hoy, 27 de abril del 2022, sobre el caso de Debanhi Escobar, el youtuber conocido como "MafianTV" realizó un directo en la plataforma Twitch en el que entrevistó en exclusiva al padre de la joven.

Tras varios intentos fallidos de contactar con el señor Mario Escobar, finalmente se estableció una conexión vía telefónica en la que se reveló lo siguiente:

Foto: Captura de pantalla.

Mario Escobar: "Antes que nada, un saludo a toda la banda que tienes por ahí. Saludarlos y agradecerles los comentarios, creo que tú (MafianTV) sabes bien cómo ha estado la situación, te prometí una entrevista y aquí estoy".

Mario Escobar: "Lamentablemente después de cuatro intentos que buscaron, al quinto intento encuentran a mi hija y eso no se vale... No sé si me viste pero en la conferencia aclaré lo que tenía qué aclarar".

MafianTV preguntó al padre de Debanhi si él logró ver el cuerpo de su hija en el motel Nueva Castilla aquél trágico día en el que se encontró sin vida el cuerpo de la joven, a lo que el señor Mario Escobar respondió tajantemente que no.

"No, yo no la pude ver, tuve que esperar hasta el día siguiente".

El youtuber cuestionó al señor Mario sobre la evidencia mostrada esta tarde por la fiscalía de Nuevo León.

Foto: Captura de pantalla.

MafianTV: "¿Por qué usted cree que las cámaras del motel no han sido reveladas?".

Mario Escobar: "Se mostraron unas imágenes donde se ve a Debanhi entrar al motel, lamentablemente llegan demasiado tarde... deberíamos estar hablando de un final feliz, en el que hubiéramos podido encontrar a Debanhi con vida".

Mario Escobar: "Lamentablemente me equivoqué, fui hermético en mis declaraciones, pero bueno, acepto la culpa de lo que pasó. Ahora volvemos a empezar la investigación como un feminicidio, con perspectiva de género".

Los nuevos videos son truqueados, asegura Mario

Sorprendentemente el señor Mario Escobar no estaba al tanto del nuevo material mostrado en el noticiero de Grupo Multimedios, en el que se aprecia a la joven comprar en una tienda de conveniencia y forcejear con otras personas.

Por si tú tampoco los viste, te los dejamos a continuación:

#ExclusivaAzucena | Las pertenencias de #DebanhiEscobar fueron localizadas en la misma cisterna en la que se localizó el cuerpo de la joven



Ahora, lo único que desconocemos sobre aquella noche es ¿Qué pasó en el Motel Nueva Castilla? #JusticiaParaDebanhi pic.twitter.com/Np7NMyEtZj — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2022

#ExclusivaAzucena | Hemos conseguido los videos de la noche en la que #DebanhiEscobar acudió junto a sus amigas a una fiesta...



Las imágenes muestran desde su llegada a la finca hasta el momento que aborda el taxi que la llevaría a su casa



La duda: ¿Qué pasó en la fiesta? pic.twitter.com/ViaNBVurMW — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2022

Mario Escobar: "No los he visto. Necesito checarlo con la fiscalía, pero eso no quita el dedo del renglón, eso no quita que la mataron, después de todo se trata de un caso de feminicidio".

MafianTV: "¿Le parece extraño que Grupo Multimedios sea el que tienen la exclusiva?"

Mario Escobar: "Definitivamente son truqueadas y lo puedo demostrar... y lo voy a demostrar".

La llamada finalizó debido a que el padre de Debanhi pidió 5 minutos de receso para comunicarse con la fiscalía por la nueva evidencia mostrada en televisión nacional.

Puedes ver la entrevista completa al finalizar el directo de MafianTV en el siguiente enlace.