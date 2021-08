Padre niega vinculación con la “Unión Tepito” de Anny víctima de accidente en Tres Marías

Anny Jael "no tenía nada que ver" con el crimen organizado como circuló en algunas versiones periodísticas, aseguró el papá de la joven de 23 años, una de las víctimas mortales de una serie de accidentes que ocurrieron el fin de semana pasado sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura del poblado Tres Marías.

En entrevista para diversos medios, el papá de la joven Anny Jael señaló que ella "no tiene nada que ver, las personas que dicen eso no tienen nada que hacer, hicieron su noticia, pero la verdad no".

Anny no tenía nada que ver con el crimen organizado, aclara su papá, quien se encuentra en la #rodada de motociclistas en memoria a las personas que murieron el fin de semana pasado sobre la autopista México-Cuernavaca. #Video: Armando Martínez pic.twitter.com/GVYjzXa70o — El Universal (@El_Universal_Mx) August 22, 2021

Destacó que Anny Jael era "niña de buen corazón… eso que dicen que estaba metida en el cartel la verdad no, yo la veía a diario, venía a mi negocio y la voy a recordar como una persona de buen corazón".

También indicó que, si bien no es aficionado a las motos como su hija, le tiene respeto a la comunidad biker y que fue un accidente que "nadie esperaba porque fue en una curva y la verdad le pudo pasar a cualquier persona. La verdad estoy triste, no tengo palabras".

Además, señaló que hasta el momento no sabe más detalles del accidente y lamentó opiniones en redes sociales sobre los hechos "no saben cómo ocurrió".

Por último, dijo apoyar el llamado de las autoridades que hicieron para invitar a los motociclistas a moderar su velocidad y agradeció el apoyo que le han brindado "la verdad no tengo palabras para agradecerles".

Esta mañana se congregaron cientos de motociclistas en el poblado de Tres Marías para recordar a las seis personas que murieron víctimas la semana pasada en tres accidentes sobre la autopista México-Cuernavaca.

El periodista Carlos Jiménez compartió lo que sería el último video de Anny Jael. La grabación muestra que la joven y el conductor de una motocicleta roja pararon a la altura de la caseta de Tlalpan.

Carlos Jiménez señala que la joven de 23 años pertenecía al popular grupo conocido como "Las Novias de la Unión Tepito".

De acuerdo con el material que muestra, la joven señalada vestía un sueter largo color gris y un pantalón de piel color negro, vestimenta que coincide con la que usa una de las víctimas mortales.

Por otra parte, Anny Jael gustaba de mostrar su pasión por las motocicletas y múltiples viajes en redes sociales.

