Hay “agresividad y altanería” en Jorge Ramos: padre Solalinde

México, 13 Abr (Notimex).- El padre Alejandro Solalinde consideró que hubo “agresividad y altanería” en la actitud del periodista Jorge Ramos al preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las cifras de homicidios en lo que va de su gobierno.

En la conferencia de prensa del viernes en Palacio Nacional, el periodista Jorge Ramos cuestionó al presidente por los altos índices de violencia en los primeros tres meses de su gobierno y sobre su petición de que los periodistas sus revelen fuentes.

Al respecto, el también activista en la defensa de los derechos de los migrantes opinó que “la agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir”.

A través de su cuenta de Twitter, Solalinde aseveró que “la insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio”.

Además, cuestionó por qué el periodista, quien es mexicano pero radica en Estados Unidos y ayer acudió a la conferencia de prensa matutina del mandatario federal, no le habló así a los presidentes corruptos anteriores.

No cuestiono ni la libertad de expresión, ni el cuestionamiento que podemos hacer. Siempre he tenido respeto a periodistas y comunicadores a quienes considero aliados. No, no es el qué, sino el cómo de Jorge Ramos. Uno puede ser firme sin ser agresivo. El respeto es para todos.