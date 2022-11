Padres de Ayotzinapa acusan de engaño al gobierno de AMLO

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa insistieron en que, con pruebas científicas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les diga la verdad sobre la desaparición de los jóvenes.

Los padres de un normalista, quienes pidieron no revelar su identidad, comentaron a El Universal que las autoridades los están engañando.

“Lo mismo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, es lo mismo que querían hacer ellos, engañarnos con mentiras (…) Todos son iguales. Muchas personas nos dicen que el gobierno nos va a dar otra verdad histórica, pero teníamos la esperanza de llegar a la verdad, pero por lo que vemos, quieren hacer las cosas a la carrera y sin pruebas. Todos los gobiernos son iguales.