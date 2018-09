Agencia

VERACRUZ.- Un enfrentamiento que se registró entre pobladores y elementos de seguridad dejó cuatro personas heridas con arma de fuego, luego de que habitantes de la congregación Mundo Nuevo, de Coatzacoalcos, Veracruz, intentaron linchar a un maestro acusado de violar a dos alumnas.

“Hace poco mi hija me dijo que fue manoseada, abusada sexualmente por su maestro, Pedro Tolentino Martínez; los padres de familia no lo quieren dejar ir, por el motivo de que no se quiera escapar, porque es la segunda vez que toca a una niña, no es la primera", dijo Dulce María Martínez, mamá de la presunta víctima.

Todo comenzó cuando un grupo de madres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, acudió al plantel a encarar al maestro, quien negó las acusaciones. Instantes después, más arribaron con la intención de hacer justicia por su cuenta. Ante los hechos, elementos de seguridad llegaron al plantel y resguardaron al docente en una de las aulas, acusando el enojo de los demandantes.

“Los protegen más la autoridad a esos delincuentes, cómo le digo, por qué no dejan que la ciudadanía haga algo, porque ustedes no actúan", agregó la mujer.

Por varias horas, los pobladores esperaron vigilantes afuera del sitio donde se encontraba el maestro, pero al momento de que los policías lo sacaron para llevárselo, los vecinos atacaron con piedras al docente y a los uniformados, por lo que los elementos respondieron con disparos, petardos y gas lacrimógeno.

Cuando los policías se retiraron del lugar, los habitantes prendieron fuego a un automóvil que se encontraba al interior de la escuela y advirtieron que tomarán otras acciones.