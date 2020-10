México: Padres de familia sospechan "autorrobo" de medicamentos contra el cáncer

Jorge Ricardo Nicolás

Ciudad de México.- Padres de niños con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General de la República al Presidente Andrés Manuel López Obrador, miembros de su Gabinete y la empresa Novag Infancia S.A., de C.V., por los probables delitos de coalición de servidores públicos, abuso de autoridad e incluso un posible autorrobo de casi 38 mil fármacos oncológicos, ocurrido presuntamente el 4 de octubre pasado.

Según lo relatado, a cuentagotas hasta ahora, el robo sucedió la madrugada del 4 de octubre en tráileres, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue notificada hasta el 7 de octubre y emitió una alerta sanitaria hasta el 10.

"Resulta ilógico robar un lote de esa magnitud sin que en su momento se percataran del hecho, sumado a esto de la manera o forma en que transportaron dichos medicamentos, (por lo que) se podría estar configurando el delito de autorrobo", indica la denuncia interpuesta hoy por la abogada Andrea Rocha, representante de padres de niños con cáncer que además padecen la falta de medicamentos.

En la denuncia señalan las contradicciones de López Obrador con las que ha justificado la falta de medicinas, así como el hecho de que los 37 mil 967 fármacos importados de Argentina por el Gobierno estuvieran en la empresa privada Novag Infancia, que no es parte de las compañías contratadas por la Secretaría de Hacienda para distribuir medicamentos en el País, y sin que haya certeza de que tuvieran el registro sanitario de la Cofepris.

No han garantizado abasto de medicamentos contra el cáncer

"Desde el inicio de su administración (el Presidente) no ha podido garantizar el abasto real de quimioterapias en todo el País, pues argumentó primero el tema de corrupción por parte de farmacéuticas, después la escasez internacional de los mismos, que es un tema de adversarios políticos, y ahora el presunto robo de medicamentos oncológicos, donde a la fecha no ha sido del conocimiento de la opinión pública la orden de compra de los medicamentos, desde cuándo llegaron a México, así como el por qué estaban bajo el resguardo de Novag Infancia", menciona la denuncia.

"Lo que sí es un hecho es la pérdida de vidas de niñas y niños con cáncer a falta de quimioterapias", subraya.

El recurso legal también fue presentado contra el Secretario de Salud, Jorge Alcocer; el titular de la Cofepris, José Alonso Novelo, y la empresa Novag Infancia.

"Lo que solicitamos es que nos puedan esclarecer los hechos, a nosotros no nos consta si realmente se hicieron las compras de los medicamentos, pues el Gobierno federal no ha emitido las órdenes de compra, no sabemos el presupuesto que se destinó, prácticamente están hablando de un robo de la nada", explicó la abogada.

Al acudir a la Fiscalía General, los padres y la abogada fueron acompañados por el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien así respaldó la denuncia.

"Pareciera que estamos ante una trama diabólica porque se juega con la vida de miles de niños enfermos con cáncer que lamentablemente no cuentan con los tratamientos necesarios para enfrentar esta grave enfermedad", dijo el perredista.

"La autoridad responsable debe de investigar tanto la actuación de la Cofepris y del propio Presidente de la República, quien ha contribuido a introducir más confusiones, pues niega por un lado lo evidente, que niñas y niños con cáncer padecen todos los días por insuficiencia de medicamentos", añadió.