¿Pagar con billetes rotos? Te decimos cuándo es válido

Todos en el algún momento de nuestras vidas hemos tenido un billete roto en la cartera y no sabemos que hacer con él. Por lo tanto, si lo terminaste usando para pagar en el puesto de la esquina, no te sientas mal al pensar que alguien más saldrá afectado, ya que déjanos informarte que un billete así no pierde su valor.

De acuerdo a lo establecido con el Banco de México (Banxico), los billetes rotos o rayados pueden seguir siendo aceptados y cambiados, siempre y cuando cumplan con ciertas características. Pero, ¿en qué casos podrán ser aceptado?

Basándonos en la guía de preguntas frecuentes de validez mexicano, proporcionada por Banxico; los ciudadanos pueden pagar con billetes rotos si se repara sólo con cinta adherible transparente, ya que si se repara con otro tipo de cintas se presume que ha sido con la intensión de ocultar algo que le quita valor al billete y ha sido difícil de imitar.

Billetes mutilados y/o incompletos

Otro de los casos que preocupan a los ciudadanos en cuanto a los billetes mutilados, son los billetes que tienen una pequeña porción faltante de 6.16cm ², estos se consideran como “Billetes Deteriorados” pero, que aún conservan su valor, mientras que los que tengan aproximadamente el faltante del tamaño de una moneda de 10, será considerado como ’fracciones de billetes’, los cuales son evaluados directamente en el banco donde se determinará su reposición.

Billetes con sellos o anotaciones

Estos billetes de igual manera son de los más comunes en los bolsillos de los mexicanos, por lo tanto; sólo serán considerados sin valor cuando tengan escritas frases, palabras o dibujos en manuscrita y que contengan mensajes con discursos políticos, religiosos o comercial.

Ya que serán admitidos sin necesidad de cambiarlos directamente en algún banco de manera directa si contienen los siguientes sellos y/o anotaciones:

Ejemplos de sellos o anotaciones (completos o incompletos) que no afectan el valor del billete:

Sello de ACEPTADO.

• Sello de CANCELADO.

• Personajes infantiles.

• Bigotes y/o anteojos en la imagen.

• Rayas verticales, horizontales o de cualquier tipo, en cualquier parte del billete, sin importar su tamaño.

• Nombres.

• Números o símbolos.

Billetes despintados o decolorados

Los billetes con estas características no pierden su valor, pero se consideran “billetes deteriorados” y los bancos deben retirarlos de la circulación para ser sustituidos por billetes en buenas condiciones.

¿Dónde acudir a cambiar un billete roto o dañado?

El Banco de México establece que se pueden cambiar en cualquiera de las más de 8 mil sucursales bancarias del país, o en las oficinas del banco central para su canje a través de la ventanilla ubicada en Gante número 20, esquina 16 de septiembre, colonia Centro, el Banco de México también cambia los billetes rotos, maltratados, quemados o que se encuentra incompletos.

El horario de atención tan sólo es de las 09:00 a las 13:00 horas.

Es importante mencionar, que el límite por operación para solicitantes que no sean clientes de la institución de crédito es de 3,000 pesos o un máximo de 500 piezas de cada denominación. No hay límites en importes ni en piezas por operación para clientes de la institución de crédito.

¿Qué dice la ley sobre el uso de billetes y monedas dañados y su validez?

El Banco de México establece que en general, un billete conserva su valor aun cuando se encuentre sucio, desgastado, decolorado y/o presente varias señales de maltrato. Por lo que invitan a todos los ciudadanos a no maltratar, arrugar, engrapar o rayar los billetes, ya que el dinero, es el resultado de tus esfuerzos.