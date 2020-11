Gracias a remesas de migrantes, hay estabilidad social en México: AMLO

Mexicali.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la pandemia económica generada por el Covid-19, hay estabilidad social en el país y no ha habido asaltos masivos en tiendas supermercados "y hay orden".

Al firmar la extensión del decreto de estímulos fiscales para la frontera norte hasta 2024, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no ha impuesto medidas coercitivas ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

"A pesar de la pandemia, no tenemos una crisis de consumo, hay estabilidad social en el país, no ha habido asaltos masivos a tiendas, a supermercados, hay orden. Y esto no es el autoritarismo, no es por la mano dura, no es por la dictadura, es por la democracia y por atender primero a los más necesitados, a los más pobres. La paz es fruto de la justicia", dijo.

El mandatario agradeció el apoyo que han brindado los migrantes, pues a pesar de la crisis economiza mundial, no han dejado de enviar remesas a sus familias en México "al grado de que este año vamos a tener remesas de alrededor de 40 mil millones de dólares una cifra récord".

Este año rompimos el récord de las remesas enviadas por nuestros paisanos.

Gente trabajadora que encuentra oportunidades en otros países ya que aquí hay poco empleo. Gracias por sus envíos.

¡Vamos bien! pic.twitter.com/Jnd2GokXJO — Andrés Manuel® (@Iopezobra_) November 23, 2020

