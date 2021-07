PAN denunciará "narcoelección" ante la OEA y la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder nacional del PAN, Marko Cortés anunció que en el mes de agosto acudirán a la Organización de Estados Americanos (OEA) ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una denuncia con la narrativa de todos los hechos violentos y de la "narcoelección" que, denuncia, hubo el pasado 6 de junio en nuestro país.

Al emitir su discurso de bienvenida en la reunión plenaria de los próximos diputados panistas, Marko Cortés dijo que acompañarán la narrativa de todo el narcoterrorismo que vivieron muchos candidatos y personas que fueron amedrentados, levantados o asesinados. "Efectivamente como no hay denuncias, hay muchos hechos públicos, y muchas cosas que narrar, quiero informarles que vamos a acudir en este próximo mes de agosto, vamos a ir a la Organización de Estados Americanos (OEA) ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDM), ya otros lugares más en EU para presentar una narrativa de todos los hechos violentos, de la narco elección que lamentablemente se vivió y el narcoterrorismo que muchos candidatos y personas estuvieron sujetos ", indicó.

"Traemos corresponsabilidad, porque un hecho como estos no puede quedar en el olvido porque sino no va haber regla democrática ni INE, ni Tribunal que garantice que el voto cuente", dijo Marko Cortés. El líder panista dijo que el pasado proceso electoral fue difícil porque interfirió el crimen organizado y apoyó a los que les dan abrazos, es decir, a los abanderados de Morena. "También amigas y amigos, no diré quién pero ustedes saben porque me lo contaron, ustedes saben cómo se vivió de difícil este proceso cuando interfirió el crimen organizado en el mismo. Apoyando claramente a los que les dan abrazos porque se sienten cómodos, porque los están dejando trabajar a sus anchas y por eso se están expandiendo en todo el país y por eso se están teniendo los peores índices de violencia y de inseguridad ", destacó.

Además criticó el discurso del Presidente de la República que dijo que el día de la elección, la delincuencia organizada se portó muy bien, pero cuestionó que dónde quedaron los muertos, los levantados y los secuestrados. "El 7 de junio, el Presidente de la República se atreve a decir públicamente que la delincuencia se portó muy bien, pero ¿y los muertos ?, ¿y todos los candidatos asesinados ?, ¿y todos los políticos que perdieron la vida? ¿Y todos los candidatos levantados, secuestrados, amedrentados en el país? Y se atreve a decir que la delincuencia organizada se portó bien, con ellos se portaron bien, amigos, yo lo sé muchos de ustedes se jugaron la vida, fueron perseguidos y amedrentados por su decisión por no doblarse ", dijo.