México: PAN y MC acusan que caída del PIB fue por malas decisiones de la 4T

Ciudad de México.- Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguraron que la caída del 8.5 por ciento del PIB de México se debe a malas decisiones del Gobierno Federal más que al Covid-19, por lo que hoy el país es un ejemplo mundial de cómo no se debe enfrentar la pandemia.

"Ya en el 2019 decrecimos como País sin pandemia. Malas decisiones. Se ahuyentó la inversión, se generó pérdida de empleos, y en el 2020 fue desastroso y México es de los países que más han caído en su Producto Interno Bruto, donde más pérdidas de empleo formal e informal se ha dado, donde más negocios han cerrado, una pésima gestión", dijo Cortés.

El panista reconoció que antes de que llegara Morena al Gobierno las cosas en México no estaban por completo bien, pero que al menos iba avanzando, así fuera lentamente pues se crecía al 2 por ciento anual.

"Las cosas en México claro que no estaban bien y claro que la gente votó por un cambio. La pregunta es dónde está el cambio positivo. Pasamos de estar mal en economía, porque solamente crecíamos al 2 por ciento, a estar decreciendo", expresó el panista en la toma de protesta de Ernesto Gándara como candidato a Gobernador de Sonora por Acción Nacional en su alianza con el PRI y el PRD.

Para Castañeda, presidente nacional de MC, la pandemia del Covid-19 que ha dejado casi 160 mil muertos en México solo confirmó el mal manejo de la economía nacional, cuya situación se agravó por la falta de un plan de reactivación económica, apoyo a las empresas y apoyo a los empleos.

"Desde antes de la pandemia, la economía mexicana ya iba mal: la actividad económica se contrajo, la inversión se estancó”, dijo

México, ejemplo de lo que no debe hacer un país: MC

Agregó que desde hace un año advirtieron que la estrategia de salud debería estar acompañada por medidas de emergencia económica, como como un ingreso vital, exenciones de pago de impuestos o apoyos para nómina a pequeñas empresas.

"Hoy el resultado es fatídico: México no sólo es ejemplo de todo lo que un país no debe hacer al combatir la pandemia; también es ejemplo en no haber hecho nada para evitar la pérdida de empleos y el cierre de negocios", afirmó.

El INEGI informó el viernes que el PIB mexicano tuvo el año pasado su peor contracción desde en 1932 al caer 8.5 por ciento.

