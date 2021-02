Pandemia exhibe maltrato a adultos mayores; hijos, principales agresores

Ariadna Rotceh Barragán Lobo

MÉXICO.- La semana pasada, un video en el que una mujer de 95 años es golpeada por un hombre, supuestamente su hijo, provocó el enojo en redes sociales.

De acuerdo con los reportes recibidos en más de un año por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, los principales agresores de adultos mayores son sus hijas o hijos.

"A la indignación, a la tristeza y al enojo por prácticas como esta debe acompañar una capacidad de que vecinos, familia y autoridades estemos atentos para resolver los problemas", señaló el presidente del Consejo, Salvador Guerrero Chiprés.

De las mil 365 atenciones brindadas por maltrato a adultos mayores en 2020 y hasta el 16 de febrero, informó que 55 por ciento son cometidas por hijas e hijos, un 17 por ciento por otros familiares; en 8, el esposo o esposa; en 4, los sobrinos o sobrinas y en 3.5, el nieto o nieta.

Del total, un 67 por ciento de los reportes por maltrato es contra mujeres.

La mayoría de quienes hicieron el reporte tienen entre 70 y 84 años y, al menos, un tercio proviene de testigos, por lo que destacó la importancia de que la comunidad denuncie.

Muy pocos denuncian

Sin embargo, explicó que menos del 8 por ciento de quienes llaman hacen una denuncia formal, lo que impide obtener justicia y es la misma familia la que influye para desistir del proceso legal.

Señaló también que en 30 por ciento de los casos no denuncian porque consideran que no tiene importancia y no hubo mayor afectación; contra un 19.8 donde hay miedo a las consecuencias.

El maltrato va desde agresiones físicas o emocionales hasta desatención económica o alimenticia.

En junio de 2020, el Consejo registró el número más alto de reportes por maltrato con 148 llamadas, mientras que en enero de ese mismo año hubo 30 casos.

Guerrero Chiprés afirmó que esto significa que la pandemia visibilizó la transición, iniciada hace 40 años, en la que la familia convencional dejó de romantizarse.

El Consejo cuenta con el programa Dignidad Mayor, que atiende delitos de maltrato y abandono a través de un acompañamiento jurídico o legal sin costo y se puede solicitar ayuda a través de la Línea o Chat de Confianza, al 555-533-5533.

