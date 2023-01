Los padres de Debanhi Escobar, joven asesinada hace nueves meses en Nuevo León, se dijeron tranquilos pues les leyeron sus derecho, aunque no estaban satisfechos, luego de más de tres horas después de ingresar a la Fiscalía General de la República (FGR) para la reunión con los agentes que llevan la investigación a nivel federal.

"Me voy tranquilo, no me voy satisfecho, me iré satisfecho cuando encuentre a los presuntos culpables, los presuntos asesinos de nuestra hija; si es uno, si son dos, si son tres es cuando vamos a estar satisfechos", dijo Mario Escobar.