Para pelear hay que tener estilo: Creel critica a AMLO por roces con EU

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los roces que ha tenido con Estados Unidos, argumentando que ' no tiene estilo para pelear'.

En un video, el panista atizó las críticas contra el mandatario federal, y le aseguró que fue un buen candidato, pero es un pésimo presidente, pues se aferra a sus dichos como "los abrazos y no balazos", y ante la falta de respuestas a sus críticos, lanza insultos.

"Ahora le tocó a nuestros vecinos, sí se pasaron (los republicanos que exigen intervención a México por el crimen organizando), pero un presidente no se ponen el callejón de los trancazos", dijo.