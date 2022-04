El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en el caso de una "traición" y que los legisladores no aprueben su reforma constitucional en materia eléctrica, analiza hacer una reforma a la Ley Minera para que el litio sea un mineral de uso exclusivo de la nación.

"Que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando que ya el litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico, porque dependiendo lo que se resuelva la semana próxima será la decisión que vamos a tomar, si enviamos una nueva iniciativa a la Ley Minera o no, dependiendo… ¡Sólo! para el caso del litio” , expresó el mandatario mexicano.