Participación política actual de Felipe Calderón enrarece el ambiente: AMLO

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la participación política actual del ex Presidente Felipe Calderón enrarece el ambiente ante la indagatoria de su ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna.

"En mi opinión, producto de que el ex Presidente Calderón en uso de sus derechos está participando abiertamente en política y eso genera una reacción y es lo que enrarece el ambiente", aseguró el Mandatario durante conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Creo que todos debemos de actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean los hechos, sea la realidad la que se imponga y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacia antes de fabricar delitos, de hacer a un lado a los adversarios, acusándolos de cualquier cosa par deshacerse de ellos", dijo.