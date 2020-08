No se negoció nada con el Partido del Trabajo: Serrano

Claudia Salazar

Ciudad de México.- El diputado Héctor Serrano manifestó que para ayudar a los "camaradas" del Partido del Trabajo (PT) aceptó la invitación a formar parte de su grupo parlamentario, sin negociación por algo a cambio.

"Me uno al PT para responder al trato amable y cordial, no se negoció nada, no hay negociación de nada", afirmó.

Con su incorporación y la de otros tres legisladores, el PT llegó a 47 legisladores y superó al PRI como tercera fuerza, en su lucha por lograr la presidencia de la Cámara de Diputados.

Hoy al lado del PT, refrendo mi compromiso por trabajar a favor de San Luis Potosí, de la mano de mi amigo y camarada @RGC_Mx Ricardo Gallardo Cardona — Héctor Serrano (@HectorSerranoC) August 28, 2020

"Es una decisión de alta definición porque sé que quieren coordinar los trabajos de la Cámara de Diputados y lo que hice fue responder a la cortesía de haberme invitado a ser parte del grupo", dijo en entrevista.

"Tengo un gran aprecio por el profesor Alberto Anaya, por el diputado Reginaldo Sandoval, por los hermanos González Yáñez, y nos conocemos desde hace muchos años. Respondo a la invitación de los camaradas, es momento de responder"

El ex dirigente del PRD y ex Secretario de Gobierno y de Movilidad en la Administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México manifestó que siempre ha sido simpatizante de la izquierda y que es otra razón para estar en el PT.

Héctor Serrano, quien dejó el sol azteca en febrero de 2019 y se hizo diputado independiente, es uno de los que ayudaron a romper el bloque de Oposición en la Cámara de Diputados, dando sus votos a Morena para que logre la mayoría calificada.

Señaló que aunque estará con el PT, seguirá con el trabajo político con el PVEM y apoyando al diputado Ricardo Gallardo en su propósito de ser candidato a la Gubernatura de San Luis Potosí.

"Las decisiones que tomo en política me mueven más por las relaciones personales, por el aprecio que tengo con los amigos del PT"

Sobre los señalamientos de posibles actos de corrupción a su paso por el Gobierno de la Ciudad de México, Serrano manifestó que nada es verdad y que puede aclarar cualquier acusación que se le haga.