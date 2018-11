Patrulla fronteriza dispara balas de goma a migrantes

Agencia

TIJUANA.- En la frontera de Tijuana con Estados Unidos, elementos de la patrulla fronteriza de esa nación ha impedido el cruce ilegal de migrantes con balas de goma.

Un grupo de centroamericanos han intentado cruzar por distintos puntos a Estados Unidos, luego de que burlaran un cerco de la Policía Federal en la garita de El Chaparral, informó el portal Excélsior.

Justo en el momento en el que un grupo de migrantes habían cruzado la frontera, un grupo de elementos de la Patrulla Fronteriza estadounidense los disuadieron dispararon balas de goma y bombas de humo contra quienes pasaron de manera ilegal.

“Lo que está pasando ahorita, es un total desorden. Las personas que vienen no saben si pueden o no cruzar. Es importante que haya control. Me da miedo que haya un incidente, que alguien tire una piedra y comiencen los disparos”, comentó a Excélsior el fundador de Ángeles de la Frontera, Enrique Morones.

Incluso algunos migrantes salieron con lesiones por las balas de goma; no obstantes, mientras algunos buscan tranquilizar a algunos migrantes, hay quienes lanzan consignas en contra de las autoridades estadounidenses y hasta los agraden.