Entrevista: Competirá Pedro Kumamoto en las próximas elecciones

Guadalajara.- El ex candidato independiente, Pedro Kumamoto, ya se vio en la boleta electoral por tercera ocasión.



El exabanderado al Senado de la República y exdiputado local independiente, dijo que sí le gustaría participar en los comicios del 2021, aunque todavía no decide qué puesto buscaría.



Aseguró que no le desagradan Guadalajara o Zapopan, aunque más que el poder busca ser útil y aportar a la comunidad.

¿Qué falta para que Futuro sea partido político?

Para poder validar que nuestros afiliados y afiliadas sean correctos y son válidos tienen que enviar estos registros ante el INE, que es el que tiene los datos de la credencial de elector.



Hasta el 11 de septiembre, según los últimos calendarios que ha autorizado el mismo instituto electoral, es la fecha para poder determinar que sí o no tenemos el registro del partido político.



Yo espero que sí porque logramos hacer 87 asambleas de las 84 que nos solicitaba el instituto y, por otro lado, logramos registrar a cerca de 18 mil 500 personas dentro del proyecto, dentro de Futuro. Se afilió esta cantidad y nos solicitaban alrededor de 15 mil.



Entonces en las dos cifras tenemos un colchoncito y, bueno, fue un trabajal, fue algo muy cansado, fue un proceso de mucho aprendizaje, un proceso de muchísimas satisfacciones y, al mismo tiempo, de impotencia de ver el estado de la seguridad, de la salud y de varios temas.



No hay tantos ejemplos donde un partido político se haga sin una estructura sindical de una iglesia o de otro partido político previamente y eso es algo que nos enorgullece y nos pone la verdad muy felices para poder construir un proyecto, no solamente para 2021, sino un proyecto político que le deba todo a las personas que han creído en él desde hace 6 años y no necesariamente a un grupo político poderoso o a un poder fáctico.



¿Ya están pensando a Futuro, literal, qué van a hacer con el partido una vez que ya tenga en el registro?



Necesitamos instalar comités municipales en los 125 municipios. Para poder hacer eso necesitamos pedirle ayuda a las personas que nos han apuntillado para poder seguir yendo a los municipios a platicar, (atendiendo) todos los protocolos sanitarios.



De los 87 municipios donde ya hay una asamblea todavía hacen falta los otros municipios, una tercera parte del Estado de Jalisco donde necesitamos tener presencia.



Aparte de eso, me imagino que también va a venir seguramente un proceso de analizar cuál debe ser nuestra plataforma política, analizar qué podemos hacer de mejoras en nuestros estatutos.



En fin, lo que va a empezar a suceder es, creo yo, un proceso de trabajar para poder convertirnos en el partido político que deseamos, un partido político que, por cierto, va a estar en una austeridad muy grande.



Los recursos que nos entregue la autoridad electoral no van a ser para privilegios ni para lujos de una clase política y, en todo caso, esos recursos van a ser incluso menores a la cantidad de lana que nos entregaron, por ejemplo, en la campaña cuando fui candidato independiente.



Entonces van a ser utilizados de forma transparente, de forma austera, sobre todo con el objetivo de poder construir una institución que sea excelente, que se avoque a luchar por que lo público sea sinónimo de excelencia en el Estado de Jalisco.



En el servicio público pueden caber muchísimas personas que hoy por hoy no se ven en la política y servir es uno de los mayores honores que uno puede tener en su vida.



¿Cómo ha sido la migración del movimiento independiente al ámbito de los partidos políticos tan desprestigiado en México?



Me recuerda mucho de cuando pasé a ser candidato a ser diputado. Ser diputado de muchas formas se le dimensiona a un corrupto que trafica influencias e intereses, que solamente está ahí por el beneficio personal y que da igual quien esté.



Eso fue para mí un aprendizaje muy grande cuando llegué al Congreso, porque yo llegué de 25 años, seguía viviendo en la casa de mis padres, no tenía dinero, donaba el 70 por ciento de mis quincenas.



En fin, creo que personas que me consideraran simplemente por ser servidor público como alguien que me iba a convertir en un deshonesto o en alguien que no trabajaba o en alguien que grillaba y no chambeara, me hizo darme cuenta que lo que se necesita es trabajar con resultados, se necesita argumentar con hechos y que sobre esos hechos ya la población puede generar sus juicios.



Me dio gusto poder salir de la Legislatura sintiendo que se hizo un buen trabajo y que se lograron buenas iniciativas como la reducción de los recursos a los partidos políticos, entre otras muchas cosas.



Entonces yo creo que nos presentamos ante un reto similar, es decir, cómo te presentas ante una institución que por los malos manejos, por los excesos, las terribles prácticas que se dan dentro de ellos, pues, desde luego, que se tiene desprestigio hacia los partidos.



Nuestro reto va a ser poder demostrar con hechos, día a día, con acciones concretas que la sociedad puede confiar en nosotros.



Entiendo que existan dudas, entiendo que existan reservas y yo creo que lo que siempre nos ha caracterizado es ir a contracorriente y vamos a seguir en ese sentido.



Vamos a poder demostrar con hechos, espero, que no construimos un partido político con las mismas dinámicas de siempre.



A mí me ilusiona recordar que en México han existido partidos políticos que nacieron desde la izquierda y también desde la derecha, nacieron con la ilusión de construir una nueva cultura democrática para el país.



No somos los únicos que han soñado con eso y precisamente por ello cargamos con una gran responsabilidad de demostrar que las instituciones sí le pertenecen a la sociedad y que se tiene que romper ese sesgo de derrota anticipada que dice que en la política siempre tienen que ganar los corruptos, que no te muevas porque no hay cambios y que las cosas siempre van a ser iguales.



¿Qué capacidad van a tener para postular candidatos a distritos y municipios?



La respuesta más honesta es que no lo sabemos. Ya hoy hay 87 asambleas que son la semilla que eventualmente podrán generar comités municipales, eso habla de una capacidad de poder estar presentes en dos terceras partes de los municipios del Estado y en el 100 por ciento de los distritos, pero también, por otro lado, es cierto que hay muchas personas que no pueden hacer política en sus municipios por la presencia del crimen organizado, por las presiones de Presidentes Municipales que se creen dueños del municipio y generan presiones para que no generen activismo político.



Yo creo que las particularidades de cada uno de los municipios generan que al menos yo tenga un pronóstico reservado en el siguiente sentido: vamos a hacer todo lo posible para que todos los espacios tengan participación siempre y cuando eso no signifique ponerle una bala una persona que es honesta, siempre y cuando esto signifique que van a poder participar en libertad, y finalmente que no vamos a postular por postular, se trata de construir una fuerza política que avanza poco a poco, que tiene quizá en este primer intento sorpresas muy positivas, pero que también yo soy de la idea de que tenemos que ir lento porque vamos lejos.



Es más relevante hacer las cosas bien que ganar poder por el poder.



¿Te ves en la boleta electoral por tercera ocasión?



Yo estoy emocionado de poder servir a mi Estado, es algo para lo que me he estado preparando en los últimos años, es algo de lo que he estado aprendiendo y me encantaría poder ser útil.



Creo que estos años han sido de mucha reflexión, de muchos aprendizajes y sí, claro que me gustaría.



Ahora, no se trata de estar por estar y no se trata de un puesto en específico. Se trata de una misión, al menos en mi caso, de ser útil y de servir, y esto me ha llevado a darme cuenta que me gustaría, por ejemplo, ser profesor, me gustaría estar en un espacio donde el trabajo comunitario sea lo que defina mi vida.



¿Te gustaría competir otra vez por una diputación o tratar de incursionar en una Alcaldía?



Yo creo que al día de hoy esa es una conversación que debo seguir teniendo con el equipo, tanto con mi esposa, con mi familia evidentemente, pero sobre todo tomar la decisión que crea que pueda beneficiar en mayor medida a la sociedad.



Hoy por hoy todos los escenarios hay que considerarlos, todos los escenarios están abiertos y, lo más importante, también va a ser que no se va a tratar de una elección de un candidato, van a haber muchas mujeres y hombres muy valiosos que van también a poder hacer su trabajo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, entonces eso también me emociona.



Yo, en todo caso, voy a venir a aportar lo que pueda, lo que tengo, lo que soy, pero también van a haber muchísimas otras personas que van a aportar mucho más.



Si tuvieras que hacer un análisis autocrítico de tu perfil ¿Te ubicas más con habilidades legislativas o en el terreno de lo Ejecutivo?



Es curioso porque yo creo que, de entrada, el Cabildo es un espacio legislativo, es un espacio donde se plantean actividades muy similares a las que se hacen en el Congreso.



En mi caso, lo que he estado aprendiendo en el último año de mi formación profesional son políticas públicas.



Me siento muy emocionado de poder aplicar esos conocimientos que he adquirido y también creo que eso me ayuda a poder decidir.



Las opciones siguen muy abiertas y habrá que ver en dónde consideramos que es el mejor sitio para poder ayudar y construir lo que me toca.



En encuestas te ponen tanto como candidato a Presidente Municipal de Guadalajara como de Zapopan ¿te desagradan esas opciones?



Al contrario, es un honor que me consideren tanto quienes contestaron esa encuesta cómo quieres la mandaron hacer.



Yo lo único que podría decir es que mi aprendizaje con las encuestas ha sido de todo y, en general, conmigo siempre han fallado.



Yo ya no me ilusiono con una encuesta que me vaya bien ni tampoco dejó de trabajar por una encuesta que diga que traigo 3 por ciento de aprobación o de conocimiento como al principio.



Creo que las encuestas, como todo instrumento, ayuda a tomar decisiones, a analizar el momento, no le doy descrédito, pero, en mi caso, nunca han sido los factores que motiven una decisión mía.



¿Es riesgoso aparecer como puntero en las encuestas y que luego venga una caída?



Yo confío mucho en el tianguisometro. Cuando te empiezan a saludar ahí, creo que ahí es cuando empiezan a notarse los trabajos y los esfuerzos que se realizan durante la campaña.

Quienes están dentro de las encuestas tendrán sus luces y sus sombras, como las tengo yo también, y creo que a lo que me invita ese tipo de valoración por parte de la sociedad es a trabajar para que mi desempeño dentro de la política sea lo más profesional posible, donde se reafirmen cuáles son tanto las propuestas que tenemos como Futuro como las que tengo en lo personal.