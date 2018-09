Peña Nieto se despide de 'Chumel' Torres en un sketch

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto participó en un sketch del conocido youtuber mexicano José Manuel “Chumel” Torres, a quien pidió ya no llamarlo “Mi Lord” y se despidió enviándole un corazón formado por sus manos.

De acuerdo a Excelsior, a través de su noticiero en YouTube “El Pulso de la República”, el comediante se “enlazó” vía telefónica con el mandatario, quien se encontraba en su despacho en Palacio Nacional para preguntarle extrañado por el término de su gestión y reprocharle el por qué no le avisó antes.

“Tu entenderás: el Grito, el Informe, la mudanza, esto ya está por terminar. Ya no tengo tiempo. Quedan dos meses. Chumel tuvimos altas y bajas, entiéndelo, ahí ponte de acuerdo con quienes llegan”, le dijo Peña Nieto.

“Les caigo súper mal, andan con lo de la cuarta transformación. Nadie me habla”, respondió el influencer.

Frente al eventual término de la gestión, el comediante le puso al aire al Ejecutivo a manera de despedida la canción de Luis Miguel: “No me puedes dejar así”, situación que fue tomada como broma por el mandatario.

Chumel, me da mucho gusto saludarte (y ya) no me tienes que decir Mi Lord y hasta un corazoncito te mando-lo voy a hacer bien para que no me digan nada”, señaló Peña Nieto al tiempo de dibujar con sus manos un corazón, similar al que hizo la noche del 15 de septiembre desde el balcón central de Palacio Nacional durante la ceremonia del Grito de Independencia.

El presidente Peña también pidió a su secretaria, Teresa, ya no pasarle más llamadas “Ni Ciro ni nadie más”, puntualizó.

El bloguer mexicano conduce diariamente a través de las distintas plataformas de redes sociales un noticiero donde habla de manera irónica sobre distintos temas del país.

La supuesta conversación telefónica se realizó la semana pasada.