Peña Nieto podrá recibir mismo trato que Emilio Lozoya: AMLO

Claudia Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se indagará la responsabilidad del ex Presidente Enrique Peña Nieto en la compra de planta de fertilizantes.

"Está abierta la investigación, no conozco esta información del Gobierno de Estados Unidos, no tengo elementos para opinar sobre este asunto".

"¿Dará a Enrique Peña Nieto el mismo trato que a Lozoya?", se le preguntó.

"A todos, no puede haber impunidad, pero dije desde el principio que la política sería ver hacia adelante para no quedarnos anclados en el pasado, que se viera hacia adelante, una especie de punto final, esa era mi postura, pero que si la gente pensaba lo contrario, había que llevar a cabo una consulta y no buscar a chivos expiatorios sino empezar con los ex Presidentes, desde (Carlos) Salinas a la fecha".

La compra seguramente pasó por las manos de Peña Nieto, se le cuestionó.

"No sabemos, pero está abierta la investigación", sostuvo.

Dijo que es una regla general el que el Presidente en turno esté enterado de los negocios que hace el Gobierno federal.

"Esa es una regla general, es muy difícil que el Presidente no se entere de un negocio de esa magnitud".

"¿Si sale el nombre del Presidente Peña?, se le insistió.

"Lo que salga", respondiÛ.