Periodista presenta caso del feminicidio de su hija ante la Unión Europea

Acompañada por la organización Consorcio Oaxaca, la periodista y activista Soledad Jarquín Edgar, presentó ante distintas instancias de la Unión Europea en Bélgica, Bruselas, el caso del feminicidio de su hija, María del Sol Cruz Jarquín, y la impunidad en su caso.

La periodista y defensora de Derechos Humanos se reunió con eurodiputados y eurodiputadas, así como representantes de grupos parlamentarios, quienes se solidarizaron con la lucha de la defensora y se comprometieron a tomar todas las acciones posibles desde su curul para lograr Justicia Para Sol.

El social-demócrata Massimiliano Smeriglio copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México en sus redes sociales señaló:

"Me he encontrado con Soledad Jarquín Edgar, la madre de María del Sol, quien fue asesinada hace 4 años en el estado de Oaxaca. Como co-presidente de la Comisión UE-México, me comprometí a seguir el caso y monitorear la situación del feminicidio en el país".