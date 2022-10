Activista y periodistas denuncian espionaje del gobierno con Pegasus

Dos periodistas y un activista (defensores de derechos humanos) denunciaron que fueron espiados a través de una versión mejorada de Pegasus, el software que se utilizó en la administración de Enrique Peña Nieto y del que se desconocía de su uso por el actual gobierno.

Una investigación conjunta de medios y colectivos, como Citizen Lab, de Toronto, confirmó la vulneración en datos personales y en celulares del periodista Ricardo Raphael, el defensor de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, y un reportero no identificado por nombre del portal Animal Político.

