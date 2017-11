Peritos hurtan un celular durante una investigación (video)

Agencia

NUEVO LEÓN.- Por presuntamente haber sustraído un teléfono celular cuando realizaban un peritaje, dos elementos de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León fueron suspendidos.

El procurador Bernardo González informó que se abrió una carpeta de investigación, informa Vanguardia.

Cuando recababan muestras en un negocio familiar que fue robado, los dos peritos fueron captados por las cámaras del lugar sustrayendo un teléfono celular.

"No puedo adelantarme a enjuiciar a estas personas que usted me dice, están suspendidos desde ayer, pero no se tolerará ni un solo acto de corrupción.

"Hay una carpeta de investigación ya iniciada. No se va a tolerar, recordemos que tenemos más de 50 agentes del Ministerio Público suspendidos cuando un servidor era subprocurador, ya basta de que sólo se den castigos de sólo 10 días de suspensión, que se vayan de la institución la gente que está haciendo eso", mencionó Bernardo González.