Descartan perredistas alianzas con el PRI para los comicios del 2021

Guadalupe Irízar

Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está en pláticas con el Partido Acción Nacional (PAN) sobre alianzas para 2021, y en el caso del PRI no hay por el momento proyecto, pues el partido debería modificar su línea política, parte de sus documentos básicos, que prohíbe expresamente alianzas con el tricolor.

La discusión del tema se prevé en un Congreso Nacional del PRD, al que se convocará una vez que se renueve la dirigencia nacional del partido el 29 de agosto, afirmó Ángel Ávila, integrante de la dirigencia nacional extraordinaria del partido.

El Congreso Nacional podría realizarse en septiembre u octubre próximos, aunque haya ya iniciado formalmente el proceso electoral federal por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que el organismo aprobó una prórroga de dos meses a todos los partidos para modificar documentos básicos, confirmó el dirigente.

El candado para una posible alianza con el PRI, partido con el que hoy comparten estar en la Oposición, fue aprobado en 2014, recuerda Ávila, cuando se estableció que en ningún caso se podría hacer alianza con el tricolor.

"Con el PAN ya tenemos pláticas formales para las alianzas, y el tema del PRI tiene que ser discutido por el Congreso. Ahorita estamos impedidos de plantear una alianza con ellos porque tendríamos que modificar la línea política; no podríamos en estos momentos y tendrá que discutirlo el Congreso Nacional"

El Congreso del PRD, para el que todavía no hay fecha, tendrá que ver ese y otros temas, y no se convocará por el tema del PRI, sino que al renovarse la dirigencia, el órgano máximo de decisión se reúne para definir el proyecto y las acciones de futuro.

Respecto a si cree que se elimine el candado, Ávila duda.