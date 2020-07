Personal de salud en el frente de batalla trabaja bajo protesta

Guadalajara.- Están al frente de la batalla contra el Covid-19 y a cambio piden seguridad laboral. Se trata de personal de salud del Hospital General de Occidente (HGO), que trabajan bajo protesta en el nosocomio debido a las condiciones laborales en las que se encuentran.



A mediados de junio, los prestadores de servicios ya se habían manifestado afuera de Casa Jalisco para exigir que se les basificara, pues han estado firmando contratos eventuales con los que no se les garantiza la atención médica, aun cuando están en Áreas Covid-19.



A raíz de ello y aunque les prometieron una mesa de trabajo esta no se realizó, acusó, Raymundo Rivera Mercado, trabajador del HGO.

"Nosotros lo dábamos por hecho, pero cuando llega la fecha acordada nosotros vamos con el maestro Ramos, que fue quien nos atendió, que es el particular del doctor (Fernando) Petersen y nos dice que efectivamente se trató establecer la mesa de diálogo, pero que en teoría el Gobernador no tenía espacio en su agenda para sentarse y platicar con quienes somos parte de eventuales para establecer una mejora laboral", relató.



Denunció que al principio de la emergencia sanitaria se les dio un bono denominado concepto 30, con el que de cierta manera se les cubría el riesgo de trabajar en áreas Covid-19, pero que posteriormente se les retiró.



"Lo que buscamos son las garantías laborales, la justicia laboral, de alguna manera (nosotros) vemos la manera de sacar el trabajo adelante, como siempre lo hemos hecho, garantizando en gran medida una buena calidad en la atención, pero si queremos tener esas garantías como las tiene un personal de base. Que realmente haya una calidad y no tener el pendiente de que el día de mañana no haya contratos, que nos enfermemos y no tengamos a donde ir", resaltó Rivera Mercado.



El personal de salud del HGO difundió una carta a través de redes sociales en la que evidencia que perciben un sueldo menor en comparación a los que cuentan con una base.



Además de que detallan que quienes cubren algún interinato son obligados a descansar sin goce de sueldo quince días antes de que se termine su periodo, con el fin de que no reclamen la plaza.



Rivera Mercado estimó que son cerca de 470 los trabajadores los que laboran en Zoquipan eventualmente.



"Nos vemos obligados a hacer algo por nuestra causa; evidentemente la atención no va a dejar de darse porque lo que menos queremos es afectar a la ciudadanía; están nuestras familias. Y así como en algún momento nos han negado la atención, nosotros sabemos lo qué es, y no queremos ser parte de una mala atención a un paciente", destacó.