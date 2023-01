Pescadores: Conagua responsable de la muerte de miles de peces en Guerrero

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, ha recibido denuncias en su contra por parte de pescadores Cutzamala de Pinzón, quienes han señalado a la dependencia como responsable de la muerte de miles de peces al no abrir la compuerta de la presa hidroeléctrica El Gallo.

Por lo tanto, el líder de los pescadores, Antonio Serrato Barrera, que se hizo un conteo de los peces que murieron en la presa el pasado 31 de diciembre del 2022 y 1 de enero del 2023, explicando que hubo una pérdida para ellos de 40 toneladas de pez tipo mojarra, por lo tanto, piden al gobierno una indemnización.

"Todavía hay mucha mojarra grande y es la primera que se muere y de lo contrario (si no se abren las compuertas de la presa) se harán responsables si se mueren y van a pagarla porque son pérdidas millonarias", advirtieron los pescadores a la empresa italiana Mexhidro que es la que opera la presa y a la delegación de Conagua Guerrero.

#Video : Mueren más de 30 toneladas de peces en la presa El Gallo en Cutzamala, denuncian productores Señalan a la Conagua y a la hidroeléctrica porque no permitieron que se abrieran las compuertas para que hubiera oxígeno en el agua https://t.co/tuHSi5U0DC

Fue a través de un escrito dirigido a los operadores de la presa hidroeléctrica, que los presidentes de las cooperativas de pescadores, Daniel Rojo Duarte, Antonio Serrato y Pablo Espinoza Gurrusquieta, pidieron que se mantengan abiertas las compuertas de la presa durante 20 días.

"No es la primera vez que pasa esto, ya que cada año mueren miles de mojarras porque la Conagua no abre las compuertas y estamos exigiendo que nos paguen lo que perdimos", exigieron al no recibir remuneración de sus pérdidas.