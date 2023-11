Pese a catástrofe, AMLO confirma abierto de Tenis en Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Abierto Mexicano de Tenis sí se llevará a cabo, ya que para inicios del próximo año Acapulco habrá vuelto a la normalidad tras el paso del huracán "Otis".

"Va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco, en febrero. Me decía (el empresario Juan Antonio Hernández) que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista y que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis” .

Ayer, la empresa Mextenis realizó un recorrido por las instalaciones de la Arena GNP de Acapulco a fin de valorar los daños y las condiciones en las que se encuentra el inmueble, y en espera de reunirse con todas las partes implicadas en la celebración del Abierto Mexicano.

El evento estaba pactado para realizarse del 26 de febrero al 2 de marzo y, tras la devastación por el huracán "Otis", las instalaciones resultaron con varios daños.

Han pasado más de 15 días del impacto en Acapulco de "Otis" y la sede del torneo más importante de tenis en México luce destrozada, igual que los alrededores, donde los edificios y comercios quedaron severamente afectados.

El estadio con capacidad de más de 10 mil personas está en ruinas, al igual que las cancha aledañas, taquilla y estacionamiento.