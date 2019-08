Pide STUNAM rescatar a 10 universidades

Antonio Baranda

Agencia Reforma

Cd. de México, México 26-Aug-2019 .-El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) alertó que 10 universidades públicas están en riesgo de quiebra financiera, por lo que planteó al Gobierno federal un fondo de rescate.



Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM, reveló que las universidades en riesgo son la Veracruzana; las autónomas de Chiapas, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas; la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y la Benito Juárez de Oaxaca.

"Las universidades que están al punto del quiebre financiero son 10 universidades, y que finalmente el Gobierno federal tiene que revisar y generar los fondos de recuperación y de rescate para estas estas universidades.

"Y, por otro lado, se tiene que generar un desarrollo económico distinto al que se tiene para las universidades públicas hasta ahora, no nos convence el hecho de que se piense que las universidades, como están, pueden seguir con un poquito más", señaló.



En conferencia de prensa para anunciar el 38 Congreso General Ordinario del STUNAM, Rodríguez Fuentes subrayó que el presupuesto para las universidades públicas no debe ser visto como un gasto, sino una inversión del Estado.



"(Expresamos) nuestra preocupación por ese aviso que hace el Secretario de Educación Pública en el sentido de mantener el presupuesto de este año con un incremento de la inflación, no es suficiente", aseveró el dirigente sindical.



"Está claro que hay recomendaciones de la UNESCO que pueden llevar al 8 por ciento y hasta el 12 por ciento para aportarse a educación pública, y en lo particular a la universidad pública. El presupuesto para las universidades públicas no es un gasto, sino es una inversión para que se desarrollen".



Acompañado del Comité Ejecutivo del Sindicato, Rodríguez Fuentes además urgió dar mayores recursos para el desarrollo de la investigación científica, pues a la fecha, criticó, se le destina menos del 0.5 por ciento del PIB.



"No nos da a nosotros absolutamente para nada, no (alcanza), un pueblo sin investigación es un pueblo que está condenado al subdesarrollo permanente y solamente a generar condiciones de mano de obra barata en el sector productivo", añadió.