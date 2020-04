Piden expulsar de México a youtuber venezolano por infectar un supermercado

Adolfo León

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, el youtuber "David Show" pidió una disculpa pública, luego de que ayer, a sabiendas de ser portador de Covid-19, subió un video donde realiza compras, en la Colonia Narvarte Poniente.

"Me dirijo a ustedes en esta oportunidad para pedir disculpas al pueblo de México por mi último video realizado; ya que en ningún momento mi intención fue dañar o perjudicar a nadie", se lee en el documento.

De acuerdo con su versión, personal de la Secretaría de Salud local, al momento de preguntarles sobre la necesidad de salir aún con el contagio, le respondieron que bastaba con usar cubrebocas, guantes y tomar distancia.

"Tras lo ocurrido he recibido amenazas y he sido discriminado por la Alcaldía, quienes me apuntan públicamente", señaló. (Agencia Reforma)

"Protocolo que, como se puede ver en el video, seguí al pie de la letra. Siempre mantuve las medidas de seguridad procurando estar el menor tiempo posible. El resto del video lo realicé en casa", continúa.

Sin embargo, en redes sociales, usuarios señalaron diversos momentos del video cuando, dentro de un supermercado, "David Show" no toma sana distancia o recoge y deja productos sin precaución.

Aunque el youtuber asegura que en ningún momento tuvo la intención de dañar a nadie, vecinos y usuarios pidieron que se inicie una investigación por el delito de peligro de contagio o, dado que es de nacionalidad venezolana, se le deporte.

Piden expulsar del país a David Show

Incluso el diputado federal del PAN, Luis Mendoza, anunció hoy que solicitará formalmente a la Fiscalía General de Justicia que estudie la posibilidad de expulsar al venezolano.

Tras conocerse la noticia, la tarde de ayer la Alcaldía Benito Juárez inició la sanitización del Superama ubicado en Xochicalco y Romero de Terreros, a lo que el youtuber se refirió como un acto de discriminación.

Afuera del condominio donde vive, localizado en Avenida Cuauhtémoc, personas han colocado hojas de papel con mensajes ofensivos o que alertan a los vecinos. (Agencia Reforma)

"Tras lo ocurrido he recibido amenazas y he sido discriminado por la Alcaldía, quienes me apuntan públicamente. Pido a las autoridades sean cautelosas en la información que comparten, misma que ha incitado al odio, atenta contra mis garantías y pone en riesgo mi seguridad", finaliza.