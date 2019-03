Piden a AMLO apoyar a Maduro

Agencia Reforma/ Iris Velázquez

Ciudad de México.- Los simpatizantes del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en México, marcharon hasta llegar a Palacio Nacional.



Ante la embajada estadounidense pidieron la no intervención de ese país, pero frente a las oficinas donde despacha el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, pidieron que éste promueva acciones de apoyo a Maduro.



"Queremos que al igual que López Obrador dice que no va a no dejar que México se entrometa con otras naciones, pida a Trump que quite sus manos de Venezuela", se escuchó a través del altavoz.



"Es hora de que los Gobiernos neoliberales se aparten de América Latina", se agregó.

Al momento según fuentes policiacas, suman cerca de 250 personas que se unieron a la "Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela", que se realiza en diferentes naciones como Malasia, Perú, España, y Washington, Estados Unidos.



En México, la movilización es organizada por la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela.



En la protesta se encuentra el Frente Popular de Francisco Villa e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).





El objetivo, informaron convocantes, es manifestar el apoyo a la soberanía de Venezuela y contra lo que consideran es un posible golpe de Estado por parte del Gobierno de Estados Unidos.



"Trump, fuera manos de Venezuela", "No podrán con la fuerza de un pueblo libre y soberano", "Unidad, lucha y victoria", "¡Basta de injerencismo yanqui en nuestra América Latina!", "Por la libre autodeterminación de los pueblos en el mundo" y "Manos fuera de Venezuela", se lee en pancartas.



Los manifestantes visten playeras rojas y ondean banderas de México y Venezuela.



Por la presencia de manifestantes se mantiene cerrada la circulación del circuito Plaza de la Constitución.