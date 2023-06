Piden salvar a la jirafa 'Benito' de un zoológico en Ciudad Juárez

Apenas el mes pasado, una jirafa de nombre Benito llegó a Ciudad Juárez, y el clima ya empieza a ser un problema, eso que sólo ha tenido que soportar el calor abrasador del verano.

Aún falta la nieve y las bajas temperaturas del invierno, y los defensores de los animales han puesto en marcha una campaña bajo el hashtag “#SalvenABenito” para que el animal sea trasladado a otro sitio más habitable.

En los últimos días se pudo ver a la jirafa macho de tres años agachada con sólo la cabeza bajo un pequeño toldo circular que le daba sombra. La estructura hizo poco por protegerlo de una lluvia torrencial y de una tormenta de granizo posterior.

También hay un pequeño cobertizo para el invierno, pero los activistas señalaron que es cruel que el Parque Central, gestionado por la ciudad, mantenga a la jirafa en un pequeño recinto vallado, sola, con poco más de 2,000 metros cuadrados (medio acre) para deambular y pocos árboles que mordisquear, en un clima al que no está acostumbrada.

Blue Hills, un santuario en Texas que rescata animales y ofrece visitas privadas para ayudar a compensar los gastos, se ha ofrecido a comprar o adoptar a Benito.

“Podemos ofrecerle un establo nuevo con calefacción, para que en invierno no se quede parado en la nieve y se congele”, escribió el operador del rancho, Matt Lieberman, en respuesta a The Associated Press.