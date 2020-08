¡Confirmado! UIF investigará al hermano del presidente

Jorge Ricardo Nicolás

Ciudad de México.- El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que iniciarán investigaciones contra todos los involucrados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), como los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como los que aparecieron en un video recibiendo dinero en el Senado, entre ellos Pío López Obrador, hermano del presidente.

"Vamos a estar trabajando en la revisión del documento, averiguar qué es cierto y qué es falso, tratar de confirmar la autenticidad de los dichos y poder colaborar en su caso con la investigación"

"Vamos a iniciar investigaciones en contra de todas las personas que aparecieron en los videos, por un lado, y en el documento que el señor Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República para poder acreditar o no la existencia de algún tipo de irregularidad desde el ámbito competencial que nos toca", añadió Santiago Nieto el viernes en Querétaro.

En su declaración ante la FGR para obtener un criterio de oportunidad y librar el castigo penal, Lozoya, acusado de lavado de dinero cohecho y fraude, señaló de cometer delitos no sólo a ex Presidentes, sino también a los Gobernadores de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez; a los secretarios de Hacienda Luis Videgaray y de Energía José Antonio Meade; a los ex senadores Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y David Penchyna.

También acusó al ex candidato presidencial Ricardo Anaya y a su secretario particular Osiris Hernández; a los ex directores de Pemex José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, y al ex secretario técnico del Senado Rafael Caraveo, quien además apareció en un video el lunes con Guillermo Gutiérrez Badillo, ex secretario privado del Gobernador de Querétaro, recibiendo dinero.

Alistan quinta denuncia contra Lozoya

Santiago Nieto dijo que ni a Caraveo ni a Gutiérrez se les han congelado las cuentas bancarias pues aún no se tienen elementos.

El director de la UIF confirmó también que preparan una quinta denuncia contra Lozoya por transferencias por más de 3 mil millones de pesos a la petrolera brasileña Odebrecth cuando era director de Pemex y que continúan investigando la compra de la empresa Fertinal por parte de la petrolera mexicana, así compra de un astillero en España.

El titular de la UIF añadió que también investigarán a Pío López Obrador, hermano del hoy Presidente quien fue exhibido en un video de 2015 cuando recibía dinero del ex coordinador Nacional de Protección Civil David León y operador del entonces Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

"La instrucción que tengo del Presidente es la misma, no podemos tener distingos entre un grupo y otro", afirmó.

Sin embargo, descartó que se vayan a investigar todas las donaciones recibidas por Andrés Manuel López Obrador, quien ha aceptado haber recibido apoyo monetario para su movimiento cuando aspiraba a la Presidencia.