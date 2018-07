Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, dio a conocer los 50 puntos que instruyó cumplir a los próximos funcionarios de su gobierno, y que implican trabajar de lunes a sábado cuando menos ocho horas diarias; no tener más de cinco asesores; no viajar al extranjero; salvo casos excepcionales; no remodelar sus oficinas a todo lujo y no tener guardaespaldas.

En el "Plan 50", que ya circula en redes sociales, se establece que el sueldo máximo anual en el gobierno federal para altos funcionarios sería de 500 mil pesos, es decir, 41 mil pesos mensuales, informa el portal web del periódico El Economista.

Los 50 planteamientos de austeridad que aplicará López Obrador a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión, implican reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno y cancelar todos los fideicomisos públicos.

El documento menciona que la Fiscalía General de la República “contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Respecto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, menciona que “garantizará que las elecciones sean limpias y libres, prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes públicos para favorecer a partidos o candidatos y perseguirá cualquier tipo de fraude electoral, tendrá imparcialidad y será un instrumento básico de la sociedad para la construcción de una auténtica democracia”.

En el caso de la Fiscalía Anticorrupción asegura que “no permitirá en ninguna circunstancia que prevalezca la impunidad (…) actuará con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares, un buen juez por la casa empieza”.

Les ‘leyó la cartilla’

Cabe destacar que López Obrador leyó este documento el pasado miércoles en su reunión con senadores y diputados federales electos; así como los próximos coordinadores federales en los estados, alcaldes y diputados locales de Morena, PT y PES.

Los lineamientos para el gobierno lopezobradorista refiere que todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos, y “será publicada y transparentada en todos los casos”.

Establece que no habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios; no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno; no habrá más de cinco asesores por Secretaría en el gobierno federal, y sólo los Secretarios de Estado contarán con secretarios particulares.

Refiere que no habrá bonos para los funcionarios; los gastos de viáticos se limitarán a lo indispensable, se suprimirá toda partida para gastos médicos privados y de Seguro de Separación Individualizada.

No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida correspondiente se limitará a lo indispensable. Menciona que sólo los involucrados en tareas de seguridad contarán con guardaespaldas.

El punto 21 menciona que, con todas estas medidas, se “reducirá con esto un 70% del personal de confianza y en un 70% el gasto de operación respectivo”.

Reitera que el presidente de la República se bajará el sueldo a la mitad, y se reducirá a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de 1 millón de pesos anuales, tal recorte se aplicará de manera progresiva y proporcional, el monto ahorrado deberá ser equivalente al 50% del gasto actual. Es decir, que el sueldo máximo sería de 500 mil pesos anuales (41,666 pesos mensuales).

"Plan 50"

Aquí te dejamos el ‘Plan 50’, íntegro: